Les iXPé Online Sessions finissent en beauté sur League of Legends

La totalité du tournoi sera diffusée en exclusivité sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé, voici un rappel des dates :

22 novembre : Qualifier 1

29 novembre : Qualifier 2

6 décembre : Qualifier 3

13 décembre : Qualifier 4

17 décembre : Quarts de finale et demi-finales

18 décembre : Grande Finale

Pour chacune de ces dates, le rendez-vous est à 18 heures pour les viewers.

Et que serait une belle compétition sans des commentateurs pour transmettre leur passion et leur savoir ? Tous droits venus de chez OTP_lol, Gardoum et Zerotick viendront prêter main-forte à Paulolax. En plus de vivre les matchs avec eux, ils risquent de vous expliquer l’une ou l’autre nouveautés survenues depuis la fin des Worlds de LoL.

Vous avez hâte ? Parce que nous, oui.