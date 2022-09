Les iXPé Online Sessions débarquent sur Valorant ce samedi 1er octobre

A peine remis de l’édition Fortnite qu’on remet déjà ça : les iXPé Online Sessions by RTBF édition Valorant débarquent dès ce week-end !

Lors de chaque rencontre, une équipe aura l’opportunité de se qualifier pour l’étape finale des 22 et 23 octobre et tenter de remporter une partie des 5000€ de cashprize. Constitue vite ton équipe et inscris-toi dès ce 1er octobre en suivant ce lien, attention à bien choisir la date de participation !

Une qualification, c’est s’assurer une part de la cagnotte !