Les Italiennes n’ont pas toutes le même accès à l’IVG médicamenteuse

En Italie, si l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse est possible depuis 2009, son accès reste compliqué et inégalitaire selon les territoires, souligne un rapport publié mardi 19 septembre par l’association Médecins du Monde Italie. Également accessible en Belgique depuis 1999, cette méthode permet de mettre fin à une grossesse non désirée par la prise de médicaments et sans intervention chirurgicale.

Aujourd’hui, dans la péninsule, "seulement trois régions [sur vingt] ont autorisé formellement [les IVG médicamenteuses] en dehors des hôpitaux", constate Claudia Torrisi, la journaliste qui a travaillé sur le rapport en collaboration avec Médecins du Monde.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe