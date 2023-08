Les Isley Brothers en procès au sujet de la propriété du nom du groupe

Les Isley Brothers – Rudolph et Ronald Isley – vont saisir la justice au sujet des droits sur le nom de leur groupe. Comme le rapporte Billboard, dans une décision rendue le mercredi 23 août, le juge Thomas M. Durkin a refusé de rejeter la plainte de Rudolph contre Ronald.

Dans ce procès, Rudolph accuse son frère Ronald d’avoir abusivement tenté d’enregistrer une marque individuelle sous le nom "The Isley Brothers". Rudolph estime qu’ils devraient chacun détenir la moitié des droits à parts égales.

En 2021, Ronald a déposé une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office) afin d’obtenir les droits exclusifs sur la marque "The Isley Brothers". Celle-ci a été officiellement enregistrée en août 2022. Au début de l’année, Rudolph a intenté une action en justice contre Ronald, lui demandant de lui rendre des comptes et de lui verser 50% des recettes tirées de l’utilisation du nom des Isley Brothers. En réponse à cette action, Ronald a déposé une demande de non-lieu.

Les avocats de Ronald ont fait valoir que Rudolph avait renoncé à tout contrôle sur le nom en quittant le groupe, et que l’affaire devait donc être rejetée.

En raison des "circonstances uniques" de l’affaire, le juge a rejeté la requête de Ronald et a décidé que l’affaire pouvait aller jusqu’au procès. L’avocat de Rudolph, Brian D. Caplan, a déclaré que son client était "heureux que le tribunal ait refusé la demande de son frère de rejeter sa plainte" et qu’il "attendait avec impatience la reconnaissance de ses droits en tant que propriétaire à 50% du nom "The Isley Brothers", le nom emblématique du groupe qu’il a formé en 1954 avec ses deux frères".