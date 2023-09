"Les Invisibles" sur Auvio : une série policière pas comme les autres

Pas là uniquement pour mener l'enquête, nos quatre flics et la médecin légiste sont de vrais personnages. On apprécie l'attention apportée à leurs vécus et à leurs personnalités qui se dévoilent au fur et à mesure de la série. Les Invisibles arrivent à rendre réel ses cinq héros et héroïnes en nous révélant quelques bribes de leurs vies personnelles. On s'attache à cette brigade amusante que l'on voit évoluer de saison en saison (la série en compte trois - et la troisième arrive bientôt sur La Une).

Tournée à Lille, dans la région Hauts-de-France et à Bruxelles (saison 3), Les Invisibles peut aussi se targuer d'un enrobage soigné : belle photographie, décors élégants, dialogues travaillés (et crédibles !). Des qualités que l'on doit aux trois scénaristes Patrick Tringale, Christian Mouchart (tous deux déjà à l'œuvre pour la série Interpol) et Jules Cordon, ainsi qu'à Chris Briant (Profilage) et Chloé Micout (Astrid et Raphaëlle) qui signent la réalisation.