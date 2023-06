Les investisseurs en Bourse, des profiteurs qui gagnent de l’argent qui n’est pas taxé, un scandale selon un homme politique belge mais ce raisonnement est faux

Il y a un homme politique belge qui s’amuse sur TikTok à faire croire qu’il y a des gens qui ne font rien, qui en plus gagnent de l’argent presque en dormant. Il vise bien entendu les personnes qui achètent et vendent des actions en Bourse et se font des gains de 2 ou 3000 € chaque jour, dit-il. Et en plus sans payer d’impôts puisque c’est connu en Belgique, il n’y a pas d’impôt sur les plus-values, ce qui pour lui est un véritable scandale.

Car à côté de cela, dit-il, l’humble travailleur, celui qui se lève à l’heure du laitier et se tape les embouteillages matinaux, est rapidement taxé sur son labeur à plus de 45%. Je devine bien à qui est destiné ce genre de vidéo, mais son contenu est faux, archi faux. Et comme souvent sur Tik Tok, quand un homme politique, quel qu’il soit, n’a pas de contradicteur devant lui pour le ramener au sein du cercle de la raison, il dit des bêtises. D’abord, je ne connais personne qui gagne systématiquement en bourse. Ça se saurait si c’était le cas. En 2022, juste pour vous citer un exemple, la plupart des indices étaient dans le rouge vif, du moins 50, du moins 60%. Et je n’ai pas vu de vidéo de cet homme politique venir plaindre ces pauvres citoyens rentiers comme il les appelle. Ensuite, cet argent lorsqu’il est investi en Bourse, mais c’est de l’épargne. Autrement dit, c’est le résidu, ce qui reste d’un revenu professionnel lorsqu’il a déjà été taxé. Ce n’est pas de l’argent investi en Bourse qui tombe du ciel. Et dire qu’il n’y a pas de taxation. Mais c’est faux. Il y a le précompte mobilier sur les dividendes de 30% et les taxes sur les opérations de Bourse qui ne sont pas négligeables. Et en cas de décès, les avoirs mobiliers tombent automatiquement dans la masse successorale et donc taxés. Dire qu’il n’y a pas de taxation sur le capital en Belgique, c’est faux.