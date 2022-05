Les investissements étrangers en Belgique y génèrent 1,4 million d'emplois

"Ces chiffres offrent une réponse aux partis qui mettent ouvertement en question de libre marché. Si la porte du libre marché devait se fermer demain en Belgique, cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour 1,4 million de ménages et leur bien-être", commente le député libéral.

Les principaux investisseurs étrangers chez nous sont les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi que de France. La Suisse et les États-Unis complètent le top-5 des plus importants investisseurs en Belgique.