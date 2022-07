" Les invendus pas perdus " : un projet solidaire de redistribution alimentaire à Schaerbeek

Depuis 2017, Schaerbeek a engagé Mohib Mohibullah pour collecter des invendus alimentaires et les redistribuer à des associations en charge des populations précarisées de la commune.

Tous les matins, Mohib Mohibullah – employé communal - part en tournée avec sa camionnette. Sa mission ? Rassembler un maximum de fruits, de légumes, de pains, de laitages et d’autres produits frais dans les marchés et dans les grandes surfaces partenaires. Si ces produits alimentaires ne peuvent plus être vendus, ils restent bons à la consommation.

Mohib se rend ensuite dans plusieurs associations de la commune comme les restaurants sociaux et les épiceries sociales. Ces acteurs de l’aide alimentaire s’occupent alors de redistribuer les provisions aux plus démunis.

Avec ce projet social lancé en décembre 2017, Schaerbeek s'impose comme une commune pionnière dans le domaine de la redistribution alimentaire. En 2021, Mohib a ainsi ramassé 82 tonnes d'invendus pour une valeur de 416.000 euros et a aidé 2.200 personnes sur la commune. Depuis le début du projet, 212 tonnes ont été collectées au total.

L’initiative a encore plus pris de sens avec la crise sanitaire du Covid-19. " Il permet d’allier la lutte contre la commune contre le gaspillage et la solidarité avec les Schaerbeekois les plus fragilisés " peut-on lire sur le site internet de la commune.

((Cet article a été écrit en décembre 2020, mis à jour en juillet 2022))