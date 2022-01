Les invendus alimentaires : un véritable business ?

On estime qu'aujourd'hui en Belgique 600 000 personnes dépendent de l'aide alimentaire. Un chiffre très probablement sous estimé. Et derrière cette aide, il y a tout un business pour récupérer les invendus.

C'est un secteur très organisé autour duquel pas mal d'organisations gravitent. Aujourd’hui, certains acteurs privés s'y intéressent également : Happy Hours Market, ou encore Too Good to Go, par exemple.

Si on peut se réjouir que les invendus puissent aider les plus démunis, il n'en reste pas moins que le secteur de l'aide alimentaire est très dépendant des des invendus de la grande distribution.

Pour les acteurs du secteur social, c'est assez paradoxal. Le secteur de la distribution n'a pas a se poser la question de sa surproduction. Enfin, on veut limiter le gaspillage alimentaire mais on souhaite de plus en plus d'invendus pour nourrir une partie de la population.