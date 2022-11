Les intoxications au monoxyde de carbone ont doublé cette année en Belgique

C’est le danger sournois dans nos foyers : Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable mais il fait chaque année des morts. Rien qu’en octobre, cette année, il a déjà coûté la vie à 60 personnes en Belgique, soit le double des années précédentes. "Cela m’inquiète d’autant plus que je crains que la crise énergétique va davantage encore se faire ressentir", déplore Mme De Sutter, la Vice-Première ministre et ministre des communications.