Les institutions politiques belges à rafraîchir, voire à supprimer : « Le sénat, on ne sait pas à quoi ça sert », affirme le PTB

Sur cette question encore, l’avis des politiciens présents sur le plateau diffère. Ainsi pour Rodrigue Demeuse, il serait cohérent de supprimer les provinces. Et pour cause, "les provinces existent depuis 1830 et faisaient l’intermédiaire entre niveau communal et l’Etat central. Mais depuis lors, les Communautés, les Régions et d’autres organes sont apparus et les provinces n’ont pas évolué. Nous nous retrouvons donc avec d’autres niveaux de pouvoir qui pourraient exercer des compétences importantes telles que l’enseignement des provinces sans nécessité tous les élus provinciaux et le coût que ça génère."