Європейські інституції -серце демократії | Les institutions européennes, coeur de la démocratie

Якщо ви живете в Брюсселі або відвідували Брюссель, ви, ймовірно, проходили через те, що ми називаємо Європейським кварталом. Величезні будівлі, прикрашені прапорами 27 європейських країн, що тяжіють навколо вулиці де ля Луа, площі Люксембург або площі Шуман. Але чому ці установи оселилися в Брюсселі? "Це історичний факт, — пояснює Дельфін Колард, заступник речника Європейського парламенту, — це результат домовленості між різними державами про поступове розміщення там штаб-квартири Європейської комісії, а потім штаб-квартири Ради міністрів ЄС. Європейський Союз і, отже, законодавчий орган". Інший законодавчий орган, відповідник Ради міністрів, Європейський парламент, має свою резиденцію в Страсбурзі, але, незважаючи на це, має місце роботи в Брюсселі, щоб проводити там підготовчі засідання, відомі як засідання парламентських комітетів.

Таким чином, у Брюсселі присутні 3 основні європейські інституції: Комісія, яка пропонує проекти, Рада та Парламент, які приймають законодавчі рішення. Тому через це проходять усі рішення щодо України, коли мова йде про виділення бюджету на відновлення України, наприклад, або застосування санкцій проти Росії.

Ці заклади повністю відкриті для відвідування. Зокрема, можна відвідати парламент. "Ми хочемо бути відкритими, тому що це Парламент європейських громадян, тому існує служба для відвідувачів, яка дозволяє відвідувати залу Брюсселя щодня з аудіогідом або гідом. У нас також є Парламентаріум, центр для відвідувачів, який пропонує пояснення на 24 мовах для відвідувачів, починаючи від історії Європи до того, що депутати роблять цілий день, що вони вирішують і як це працює. Дім європейської історії, який більше нагадує музей, який представляє цінності та ідеали, які поширюють усі європейці. Це наша історія з кінця XVIII століття", - пояснює Дельфін Коллар.

Поруч із парламентом, Комісія та Рада також мають свій центр для відвідувачів.

Європейські інститути є серцем демократії. Зокрема для українського народу Європа надала будівлю на площі Люксембург для розміщення некомерційної асоціації "Просимо Україну", яка займається організацією заходів підтримки українського населення.

Зауважте також, що на відміну від інших інституційних будівель, демонстрації перед європейськими інституціями не заборонені, якщо у вас є дозвіл, наданий містом Брюссель, і демонстрація не є насильницькою. Ми регулярно бачимо натовпи, прикрашені плакатами, щоб прийти й засудити політику, рішення або вимагати уваги. Це теж демократія.

Парламентаріум: Esplanade Solidarność 1980 - Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 - 1047 Brussels

https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/parlamentarium

Європейський парламент: Immeuble Paul-Henri Spaak - Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 - 1047 Brussels

https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/hemicycle

Будинок європейської історії Rue Belliard / Rue Belliard 135 - 1000 Brussels https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/house-of-european-history

Існує також спосіб взяти пішохідну екскурсію на вулицю (безкоштовну), щоб дослідити Європейський квартал