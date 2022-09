Європейські інституції -серце демократії | Les institutions européennes, coeur de la démocratie

Si vous résidez à Bruxelles ou que vous avez visité Bruxelles, vous êtes probablement passés par ce que nous appelons le quartier européen. D’immenses bâtiments garnis de drapeaux des 27 pays européens qui gravitent autour de la rue de la Loi, la place du Luxembourg ou la place Shuman. Mais pourquoi ces institutions se sont-elles installées à Bruxelles ? " C’est un fait de l’histoire, nous explique Delphine Colard porte-parole adjointe du Parlement européen. C’est une ville qui se trouve au carrefour de l’Union européenne à ses débuts, à l’époque donc la Communauté économique européenne. C’est le fruit d’un accord entre différents états pour y installer progressivement le siège de la Commission européenne, ensuite le siège du Conseil des Ministres de l’Union européenne donc l’organe législatif ". L'autre organe législatif, le pendant du Conseil des Ministres, le Parlement européen, a lui son siège à Strasbourg, mais il a néanmoins un lieu de travail à Bruxelles pour y tenir les réunions préparatoires ce qu’on appelle les réunions de Commissions parlementaires mais aussi les réunions des groupes politiques pour préparer, par exemple, les votes en plénière.

Donc, les 3 institutions européennes principales sont bien présentes à Bruxelles : la Commission qui propose les projets, le Conseil et le Parlement qui prennent les décisions législatives. C’est donc par là que passent toutes décisions concernant l’Ukraine quand il s’agit d’allouer un budget pour la reconstruction de l’Ukraine par exemple ou prendre une sanction à l’encontre de la Russie.

Ces institutions sont totalement ouvertes au public. Vous pouvez notamment visiter le Parlement. " Nous avons la volonté d’être ouverts car c’est le Parlement des citoyens européens, il y a donc un service visiteurs qui permet de visiter l’hémicycle de Bruxelles, tous les jours avec un audioguide ou un guide. Nous avons aussi le Parlamentarium, un centre de visiteurs qui proposent des explications en 24 langues aux visiteurs. Cela va de l’Histoire de l’Europe à Que font les députés toute la journée, ce qu’ils décident et comment ça fonctionne. Il y a aussi la Maison de l’Histoire européenne qui est plus un Musée qui présente les valeurs et les idéaux que tous les pays européens partagent. C’est notre histoire depuis la fin du 18e siècle " explique encore Delphine Collard.

A côté du Parlement, la Commission et le Conseil ont aussi leur centre de visiteurs.

Les institutions européennes sont le cœur de la Démocratie. Pour le peuple ukrainien en particulier, l’Europe a mis un bâtiment à disposition sur la Place du Luxembourg pour accueillir l’asbl " Promote Ukraine " qui organise des activités de soutien pour la population ukrainienne.

Notez encore, qu’à l’inverse d’autres bâtiments institutionnels, il n’est pas interdit de manifester devant les institutions européennes du moment que vous en ayez l’autorisation donnée par la Ville de Bruxelles et que la manifestation ne soit pas violente. On voit régulièrement d’ailleurs des attroupements affublés de pancartes pour venir y dénoncer une politique, une décision ou réclamer de l’attention. C’est ça aussi la démocratie.

Parlamentarium : Esplanade Solidarność 1980 -Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 - 1047 Bruxelles

https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/parlamentarium

Parlement Européen : Immeuble Paul-Henri Spaak - Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 - 1047 Bruxelles

https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/hemicycle

La Maison de l’Histoire européenne Rue Belliard / Rue Belliard 135 - 1000 Bruxelles https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/brussels/house-of-european-history

Il y a également moyen de faire une visite à pied à l’extérieur (gratuite) pour explorer le quartier européen