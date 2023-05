Les instincts maternels étonnants du monde animal

Une fois l’accouplement accompli, le père estime avoir fait sa part de boulot et ne s’occupera plus de grand chose. De son côté, la maman dauphin va s’activer dès la fin de son accouchement. Son premier geste consiste à faire remonter le nouveau-né à la surface pour le faire respirer et stimuler ce réflexe chez le delphineau.

Pendant les 18 mois qui suivent, le bébé restera scotché à sa maman, qui l’allaite jusqu’à 4 fois par heure les 8 premiers jours. Pour l’aider à rester aussi proche d’elle, elle doit continuellement provoquer des aspirations d’eau. Si malgré tout il s’écarte à un moment, elle est capable de l’appeler grâce à un cri individualisé. Chaque maman a un cri différent qui sera reconnu seulement de son enfant