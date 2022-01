Les installations d'Umicore à Hoboken à l'arrêt en raison d'une courte panne de courant

Le site de l'entreprise spécialisée dans la technologie des matériaux Umicore, situé dans le quartier anversois de Hoboken, a été privé d'électricité pendant une heure dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le groupe mercredi. Les extracteurs et les filtres ont également été à l'arrêt, mais selon Umicore, aucune augmentation des niveaux de substances nocives n'a été mesurée dans les environs pour l'instant.

La coupure générale d'électricité sur le site de l'entreprise a duré de 0h30 à 1h25 du matin environ. Les extracteurs et les filtres se sont arrêtés et des gaz de traitement se sont échappés d'un certain nombre d'installations. "Toutes les installations sont immédiatement passées en mode sécurisé et ont été arrêtées de manière contrôlée, comme prévu dans pareille situation", déclare Umicore.

Selon le groupe, la station de mesure dans le quartier voisin de Moretusburg n'a pas révélé de valeurs élevées. "Nous procédons actuellement à une analyse urgente des mesures dans notre laboratoire", a-t-il ajouté. "Ces stations ne fournissent pas de résultats en temps réel. Nous les communiquerons dès qu'ils seront disponibles. La cause de la panne est également examinée."