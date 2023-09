Les inscriptions pour le Concours Supernova 2024 sont ouvertes jusqu’à fin octobre

Pour la dixième année consécutive, une dizaine de programmateurs de musique classique partent à la recherche de deux jeunes ensembles de musique de chambre particulièrement innovants : ce sont les lauréats du concours Supernova 2024

Supernova, c’est un des très rares concours "jeunes talents" bicommunautaires.

Il a créé par Klara, le Klara festival, et il est soutenu par Musiq3, les "Jeunesses Musicales", "Chamber Music for Europe" et de nombreux centres culturels flamands.

Chaque année, des programmateurs chevronnés issus du secteur de la musique classique décernent le titre de Supernova à deux ensembles de musique de chambre offrant une vision innovante du répertoire classique aujourd’hui. Il s’agit d’un prix d’encouragement offrant aux jeunes artistes une visibilité, ainsi que des opportunités de concerts : une carte de visite rêvée à l’aube d’une carrière prometteuse.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 30 octobre 2024. Ce concours s'adresse à des ensembles de musique de chambre de 2 à 6 musiciens, dont l'activité est basée en Belgique, et dont la moyenne d'âge ne peut dépasser 30 ans.

Toutes les infos détaillées, liées aux conditions d'admission sont à retrouver ici.