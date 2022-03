Cette augmentation est notamment liée à la présence de plus en plus importante de candidats étrangers, français surtout. En 2017, les Belges représentaient en effet 7 participants sur 10. Mais cette proportion a depuis constamment diminué pour atteindre 1 candidat sur 2 en 2021. Sur la même période, la proportion de candidats de nationalité française est passée de 13,4% à 34% en 2021. "Les modifications intervenues en France pour l’accès et le parcours dans les filières de soins de santé peuvent expliquer une partie de cette évolution", selon l’ARES.