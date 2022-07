Les inondations, un an après : dans la vallée de la Vesdre, la valse de l’immobilier continue.

Aujourd’hui, des maisons se rénovent. D’autres sont mises en vente, parfois sans aucune rénovation. Et étonnamment, ce nouveau marché se porte bien.

Des prix attractifs

Des maisons en mauvais état qui portent les stigmates des inondations, d’énormes travaux en perspective, voilà qui n’arrêtent pas les acheteurs. Martine Davenne en a visité quelques-unes : "Je pense qu’il y a des bonnes affaires à faire. Je suis seule, donc des petites maisons m’intéressent. Et puis, je pense que ça n’arrivera plus", confie-t-elle.

Tout le monde s’y retrouve

Dans la vallée de la Vesdre, c’est donc la valse des maisons, l’immobilier s’emballe, les ventes à peine annoncées et les visites s’enchaînent, comme l’explique Olivier Thissen, agent immobilier : "Le prix est très attractif. Au niveau du budget, les propriétaires qui vendent vont toucher une part de l’assurance et une part de la vente de leur habitation. Et celui qui achète, justement, achète à un prix moindre, et il peut se permettre de faire les travaux lui-même."

La vallée est aujourd’hui en plein contraste : maisons abandonnées, en travaux ou au contraire retapées et plus belles qu’avant. Avec des habitants qui s’en vont, et d’autres qui reviennent…