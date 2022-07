Les inondations, un an après: "c'est la triple peine" pour Cédric Théate, l'assureur 2x sinistré

Un métier adopté il y a 25 ans, peu après la dramatique explosion au gaz dans le centre de Theux. Avec un grand-père et un père assureurs, il a vu l'aide qu'on peut apporter aux personnes sinistrées. "Ce métier a du sens pour moi".

Il me reste 4-5 dossiers sur les 400 qu'on a dû gérer.

Lui-même concerné par le sinistre, à la fois personnellement et professionnellement, cet assureur de vocation a également du gérer des centaines d'autres dossiers. "C'est la triple peine comme j'ai tendance à l'appeler. J'ai essayé directement d'en faire une force, une opportunité, puisque j'ai constaté le sinistre dès 7 heures du matin. Il me reste 4-5 dossiers sur les 400 qu'on a dû gérer, inondations, incendies et voitures confondues. C'est plus ou moins 280-300 dossiers vraiment habitations". L'expérience du terrain, c'est peut-être cela qui a fait la différence.