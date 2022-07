Les inondations, un an après: à Tilff, un trio d'amis va faire revivre le restaurant Le Canotier

Pour les trois amis, reprendre l'ancien Canotier, ça tombait sous le sens: "Une institution qui a toujours vécu de l'Horeca depuis plus de 50 ans ne pouvait pas rester sans vie" confie Vincent Damoiseau.

"Place du Roi", c'est le nom de ce nouveau projet, en référence au nom de la Place du Roi Albert à Tilff. Un projet qui s'éloigne un peu du concept de l'ancien Canotier, avec un bar à vins d'un côté, et une brasserie de l'autre.

La vie fait qu'on doit avancer

Et les inondations de l'an dernier n'ont pas freiné les trois amis: "On espère que le drame qui s'est produit il y a un an, c'était un accident. On doit avancer. La vie fait qu'on doit avancer."

Un an après les inondations, la place du Roi Albert, à Tilff, va donc renaitre: "Tous les commerçants sont motivés, ils rouvrent tous depuis une semaine. Il y a une osmose qui va se créer sur cette place qui va redevenir comme avant, et même en mieux avec les travaux. Tous les jours, j'entends les gens dire "ça fait du bien que cette place revive".

Retrouvez l'interview complète de Vincent Damoiseau dans notre vidéo.