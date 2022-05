Les inondations ont généré 450.000 tonnes de déchets et terres à traiter

Le camion rempli quitte Trooz, direction l’A601, ce bout d’autoroute désaffecté à Herstal déjà utilisé pour le stockage des déchets au lendemain des inondations. C’est là que les terres seront stockées, analysées et traitées, car une majorité et polluée "ce sont des terres charriées donc l’eau les a emportées et mélangées avec le reste" constate Renaud Devriese, directeur des opérations à la Spaque "il y a des pneus, des plastiques, des morceaux de métal, des hydrocarbures ou encore des métaux lourds comme du plomb".

Ces terres seront principalement revalorisées via le secteur de la construction

Malgré les traitements, des traces de certains polluants peuvent toujours être présentes dans les terres. Cela conditionne leur seconde vie "les terres qui étaient polluées, on les retrouvera principalement dans le secteur de la construction. On pourrait imaginer que des terres non polluées iront sur des terres agricoles, mais ce sera exceptionnel. On parle d’une fraction extrêmement faible" détaille Renaud Devriese.