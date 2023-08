Les inondations ont-elles un lien avec le réchauffement climatique ?

Le lien suivant s’impose : plus le réchauffement climatique élève la température globale de la Terre, plus l’atmosphère est chaude. Et plus l’atmosphère est chaude, plus elle peut se charger de vapeur d’eau. Le risque de fortes pluies augmente donc tout à fait logiquement.

Les inondations dues à des intempéries abondantes sont d’ailleurs observées, de manière croissante, à travers le globe. Chez nous, mais aussi en Inde, en France, au Brésil, au Congo (en mai 2023) ou en Chine.

Le réchauffement climatique n’est pas la cause directe des inondations, il en augmente cependant statistiquement l’intensité et la fréquence.