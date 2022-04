Les inondations de juillet 2021 étaient accompagnées de vibrations sismiques

Les mesures sismiques de la station géophysique de Membach, entre les barrages d'Eupen et de la Gileppe, ont montré des augmentations brutales des vibrations sismiques dans l'après-midi et la soirée du 14 juillet 2021, qui fut le triste théâtre de précipitations et d'inondations qui firent 39 morts en Belgique, selon un article publié dans le journal Earth's Future de l'Union américaine de Géophysique AGU (Advancing EARTH and Space Science).

Ce phénomène est lié à des variations du débit de la Vesdre, dont les flots turbulents, charriant de nombreux déchets, brisant des infrastructures, ont causé des vibrations captées par les sismomètres. Un des accroissements soudains du bruit sismique, à 02h15 le 15 juillet, coïncide avec le témoignage faisant état à 02h30 d'un "tsunami" à Béthane, 3 km en aval de la station géophysique, souligne un des auteurs de l'étude citée par l'article, Michel Van Camp, de l'Observatoire royal de Belgique ("Les événements hydrométéorologiques extrêmes, un défi pour les réseaux gravimétriques et sismologiques").

Nouveau regard sur les inondations

Ces mesures de la station géophysique de Membach apportent un nouveau regard sur les inondations catastrophiques de juillet 2021. Cette station, qui se trouve le long de la Vesdre, dans l'est de la Belgique, fait partie des réseaux sismique et gravimétrique de l'Observatoire royal de Belgique.

La gravimétrie, permettant de mesurer l'attraction gravitationnelle des eaux souterraines et d'en connaitre leurs masses, a indiqué que le sol était déjà complètement saturé d'eau l'après-midi du 14 juillet.

Ainsi, à l'arrivée de nouvelles pluies en début de soirée, le sol n'a plus pu absorber les nouvelles précipitations. Ceci a induit une augmentation accélérée du ruissellement en surface, provoquant une inondation soudaine, dévastatrice et mortelle.

Meilleure compréhension

En plus de souligner l'importance de mesures géophysiques continues pour l'étude d'évènements météorologiques, cette étude démontre combien les systèmes de mesures gravimétriques et sismiques peuvent contribuer à la compréhension des événements extrêmes.

Le 14 juillet 2021, des précipitations records ont été enregistrées en Belgique et dans l'ouest de l'Allemagne. "Un système de basse pression se déplaçant lentement a traversé l'Europe, attirant l'air humide d'une mer Baltique inhabituellement chaude", expliquait alors le service Copernicus de l'UE pour le changement climatique.

Le débit fluvial de certaines parties des bassins versants de la Meuse et du Rhin avait alors été estimé comme étant le plus élevé jamais enregistré depuis 1991, selon le rapport de Copernicus.