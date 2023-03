Les inondations de 2021 en filigranes du contrat de rivière de l’Ourthe

Les ravages causés par la crue de l’Ourthe en juillet 2021 apparaissent en filigranes de 180 actions concrètes prévues par des citoyens, des associations, des communes ou encore des intercommunales. Cécile Pironet coordonne le contrat de rivière de l’Ourthe :

"Parmi tous les partenaires du contrat de rivière, les communes, les gestionnaires et les associations membres, beaucoup vont travailler sur ce sujet-là dans les années à venir. L’électrochoc causé en juillet 2021 a eu un gros impact. On a défini un grand nombre d’actions pour essayer d’améliorer les choses, avec cet espoir : plus jamais ça".

Concrètement, les actes posés prendront la forme d’études d’incidence par exemple, ou de travaux de réfection. Informer les riverains fait aussi partie du vaste programme couché sur papier et signé en présence de la Ministre de l’Environnement Céline Tellier à Durbuy ce vendredi 24 mars. Ces actes seront souvent très concrets ; parfois modestes, parfois plus ambitieux. Mis bout à bout, ils devraient permettre de mieux cohabiter avec un cours d’eau qui est désormais perçu comme un peu plus menaçant qu’avant par certains. Un contrat de rivière - rappelons-le - n’est pas contraignant : chacun s’y engage sur base volontaire. Ce plan d’action ci - le huitième – recèle une dimension cathartique. "Nous n’avons pas directement vocation à cela, mais au-delà des projets concrets, ce sont les humains qui sont au centre de notre réflexion. Les humains et la rivière", conclut Mme Pironet.