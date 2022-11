Les ingénieurs diplômés en intelligence artificielle sont une denrée rare. En Belgique, un quart des entreprises en emploie. Or ils sont très peu à sortir des universités chaque année. A l’ULiège, ils étaient 50 diplômés cette année. La situation inquiète de plus en plus l’université liégeoise comme les employeurs de la région.

L’intelligence artificielle, c’est le cœur de l’industrie 4.0. Il faut imaginer des logiciels tellement pointus qu’ils ne font pas que traiter l’information : ils l’analysent et en tirent des conclusions, comme un humain. Les artisans de ces programmes sont appelés "data scientist". Julien Hubar, 26 ans, est diplômé depuis quelques mois. Son profil est très prisé : " Je dois recevoir à peu près trois ou quatre offres d’emploi par semaine, ce qui permet de choisir ce qu’on veut faire et la boîte où on veut travailler ", confirme-t-il.

Julien a choisi Pépite, une société née dans le giron de l’ULiège, en adéquation avec ses critères : " Je voulais une boîte liégeoise, dynamique, avec laquelle je pourrai évoluer, et pas une boîte au Luxembourg ou à Bruxelles qui va m’exploiter et ne prendra pas du tout en considération qui je suis, ce que j’ai envie de faire, ce que j’ai envie d’apporter ", précise-t-il.

A Liège, l’université diplôme 50 ingénieurs en intelligence artificielle par an. Pas assez au goût de l’Université, qui veut aller plus vite, pour créer chez nous les technologies de demain : " Si on n’ose pas les créer ici à Liège ou en Belgique, c’est forcément d’autres acteurs, à l’étranger pour la plupart, qui vont arriver avec ces technologies et on sera plus client que créateur de ces technologies ", prédit Gilles Loupe, chercheur en IA.

25% des entreprises belges cherchent des pros de l’IA. Dans la liste des emplois en pénurie du service d’information sur les études et les professions, le "data scientist" est d’ores et déjà catalogué comme critique.