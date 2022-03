Les infractions pour drogue au volant ont augmenté de 12% en un an

Depuis le printemps 2019, une prise de sang n'est plus nécessaire pour détecter la drogue au volant. Des tests salivaires sont réalisés. "Il est clair que le testing rapide s'avère plus efficace et permet d'effectuer davantage de contrôles", pointe Touring, qui plaide pour davantage de prévention.

"Cette nouvelle méthode explique sans doute en grande partie l'augmentation du nombre d'arrestations. Mais des contrôles plus fréquents devraient aussi, à terme, avoir un effet dissuasif, bien davantage que le montant de l'amende."