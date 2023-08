Sous le capot, la Legion Go n’a pas à rougir face aux autres. Côté processeur, la console se reposera sur un AMD Ryzen 1 Extreme, mais profitera de 16 Go de RAM (plus que la concurrence) et une capacité de stockage au choix de 256Go, 515Go ou 1 To de stockage, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 2To grâce à un slot pour carte MicroSD.

Il faudra voir ce que de telles caractéristiques donnent en termes d’autonomie, surtout avec un tel écran. La batterie affiche 49,2Wh et promet des chargements "rapides comme l’éclair". Lenovo semble s’attendre à ce qu’elle chauffe pas mal puisque le trailer annonce des "ventilateurs silencieux comme un murmure".