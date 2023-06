Les informations utiles sur la responsabilité et les droits à l’image sur le Beau Vélo de RaveL 2023

Comme vous le savez peut-être, le Beau Vélo de RAVeL est une émission diffusée en télé et en radio et la question que beaucoup de participants se posent : "Vais-je passer à la télévision" ? Cela peut évidemment arriver, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Vous devez savoir que c’est un événement public, la RTBF n’a donc pas besoin d’autorisation pour filmer les participants. Votre présence donne, de facto, votre accord sur l’utilisation de votre image. Vous pourriez éventuellement aussi, être interviewé mais l’animateur demande, bien évidemment, votre accord avant le passage en radio et vous n’êtes pas obligés d’accepter, même si l’exercice reste amusant.

Vous aimeriez suivre les programmes mais vous n’avez pas les informations. En tv, sur la Une TV, l’émission est programmée le lendemain de l’étape, le dimanche aux environs de 13h35. Il arrive que l’horaire de diffusion soit modifié, à la suite de directs d’évènements sportifs. Il vaut donc mieux, consulter la grille des programmes. Le samedi en radio, sur VivaCité en direct, dès 13h00.