Les influenceurs sont les bienvenus dans les foires d’art… sous quelques conditions

Le but de cette initiative : rajeunir la cible de la foire d’art et capter une génération qui passe plusieurs heures par jour sur leur smartphone. "Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante du paysage médiatique au cours de la dernière décennie, et nous sommes conscients que c’est une plateforme importante pour nos galeries et nos artistes", a déclaré un porte-parole d’Art Basel à la publication spécialisée.

Les organisateurs d’Art Basel sont toutefois stricts vis-à-vis des influenceurs désireux de participer, du 25 au 29 mai, à la prochaine édition hongkongaise de la foire d’art contemporain. Les demandes d’accréditation seront étudiées au cas par cas, et elles ne concernent que le seul créateur de contenu. "Toute personne qui enfreint ces règles ou qui perturbe le déroulement du salon peut être expulsée à tout moment", ont écrit les responsables d’Art Basel Hong Kong dans un document interne, consulté par Artnet News.