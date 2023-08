Les influenceurs parlent de plus en plus de santé mentale : un reflet positif de la société

Selon la psychologue, la crise du Covid a eu un impact évident sur la manière dont nous abordons notre santé mentale. Il est aujourd’hui connu que les dépressions et angoisses ont explosé durant cette période, touchant particulièrement les jeunes. Un passage à vide, dont la société ne serait pas tout à fait sortie indemne : "Pendant la crise du COVID, quand les gens se sont retrouvés chez eux face aux problèmes qu’ils avaient enfouis, tout ce qui était caché a émergé. La problématique des dépressions a touché un nombre tellement important d’individus qu’on ne pouvait plus ne pas le considérer. C’est l’explosion d’une lucidité sociétale, parce qu’avant les gens n’allaient pas bien non plus mais la recrudescence des cas a donné l’espace de l’exprimer. Ce qui aurait été considéré comme problème personnel avant était devenu un problème collectif et donc sociétal."

Les jeunes générations sont les plus ouvertes à aller voir un psy : 42% des 18-24 ans français sont déjà allés voir un psy, contre 27% pour leurs aînés de plus de 55 ans. Une tendance chiffrée qui témoigne de l’ouverture des mœurs concernant la santé mentale. Une évolution positive pour Annick Bruyneel : "La norme a alors aussi évolué en ce sens, et c’est devenu de plus en plus autorisé socialement de témoigner. Depuis des siècles, les codes nous imposaient de cacher nos douleurs et nos traumas alors qu’on sait que cela envahit la psyché et a des conséquences sur notre vie entière. Aujourd’hui, la société s’humanise en acceptant davantage que l’on puisse vivre des difficultés, en reconnaissant la psyché comme un élément essentiel de notre humanité. Les influenceurs en parlant de leurs problèmes ne sont que le reflet de cette évolution."