Les influenceurs mieux payés que les avocats ?

Et lorsque la carrière d’un influenceur décolle, la rémunération dépendra d’une série de facteurs : son nombre de followers mais aussi le taux d’engagement de sa communauté, le nombre de vues de ses posts ou encore le type de contenu demandé par la marque lorsqu’il s’agit d’un deal avec un annonceur.

Sur Instagram en 2021 pour un compte de plus de 100.000 abonnés, on pouvait espérer toucher entre 1500 et 4000 € le post et entre 1200 et 3500 € la story. Les Instagrameurs comptant plusieurs millions d’abonnés pouvaient eux réclamer de 20.000 à plusieurs centaines de milliers d’euros un post ou une story. Des chiffres qui donnent le tournis mais qui ne concerne qu’une infime portion des créateurs de contenu sur les médias sociaux. Quant à YouTube et TikTok les comptes de moins de 5000 abonnés peuvent toucher environ 200 € pour une vidéo. Tandis que les influenceurs suivis par plusieurs millions d’abonnés peuvent recevoir quelques milliers d’euros par vidéo.