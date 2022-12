Les infirmier(e)s en oncologie veulent voir leur spécialisation reconnue

Et dans le personnel, le moral est au plus bas: "Beaucoup d'infirmier(s) ont déserté leur poste parce qu'ils en ont marre d'être dévalorisés. D'autres estiment qu'ils valent un IFIC 15, donc ils changent de profession et essayent d'avoir une place en bloc opératoire. C'est catastrophique. De un, les étudiants ne viennent plus sur les bancs de l'école. De deux, les infirmier(e)s fuient l'hôpital. Je ne sais pas ce que sera l'avenir."

S'ils n'obtiennent pas de réaction au niveau politique, les infirmier(e)s annoncent qu'ils envisageront un mouvement de grève.