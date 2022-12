Les infections invasives à streptocoques du groupe A en hausse chez les enfants

Le bureau européen de l’Organisation Mondiale de la Santé signale qu’un certain nombre de pays européens (dont la France, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni) ont indiqué une augmentation, particulièrement depuis septembre 2022, du nombre de cas d’infection invasive à streptocoques du groupe A chez les enfants de moins de 10 ans.

Cette bactérie, aussi appelée "streptocoque pyogène", est responsable d’infections fréquentes bénignes et non invasives, comme l’angine, la scarlatine et l’impétigo (maladie de la peau). Mais plus rarement, elle peut déclencher des infections invasives graves voire mortelles.

Pour le Dr Pierre Smeesters, infectiologue et chef du service de pédiatrie à l’Huderf, l’hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, cette bactérie est plus virulente qu’elle n’y paraît : "Ça fait partie des bactéries qui nous font peur comme pédiatre, car elles peuvent aussi être responsables d’infections très agressives, heureusement rares, mais parfois très agressives voire mortelles […] En fait, le streptocoque A tue 4 à 6 fois plus que le méningocoque avant la vaccination. Si heureusement les infections invasives restent rares – et il ne faut pas paniquer non plus -, en termes de priorités et de santé publique, c’est une bactérie qui nous donne du fil à retordre et pour laquelle on espère avoir de meilleurs moyens de prévention à l’avenir".