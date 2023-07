Les indispensables de la trousse de secours pour partir en vacances

2) Les pansements

Puisque personne n’est à l’abri d’une mauvaise chute ou d’une cloque handicapante, mieux vaut prendre dans ses bagages un stock de pansements.

La Croix-Rouge pense notamment à la boîte de pansements hypoallergéniques individuels, aux compresses stériles et pansements compressifs ainsi qu’au bandage triangulaire et aux bandes élastiques de type Velpeau utiles pour couvrir une plaie ou stopper une hémorragie.

3) Les médicaments

Que serait une trousse à pharmacie sans médicament ?

La pharmacienne Paule Denuit et le Dr Barbara, pédiatre, conseillent de compléter votre trousse avec du paracétamol ou ibuprofène (fièvre, maux de tête), des antihistaminiques (allergies) et médicaments contre l’asthme, des anti nauséeux, anti vomitifs et anti diarrhéiques ou laxatifs et médicaments contre les infections urinaires.

Au rayon crème, une pommade ou du gel à l’arnica pour les contusions ("bleus", bosses), une crème contre les démangeaisons après piqûre d’insecte à base de cortisone et bien sûr : des tubes de crème solaire.

Dans les liquides, on pense au sérum physiologique et à l’antiseptique, aux gouttes pour les yeux.

N’oubliez pas non plus votre traitement de fond si vous en suivez un.

Les antibiotiques ne sont pas recommandés sauf pour les cas particuliers (terrain fragile, éloignement d’une structure de soin). Discutez-en avec votre médecin traitant avant de partir.