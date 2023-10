Les indépendantistes catalans manifestent dans les rues de Barcelone et marchandent leur soutien à la gauche contre un nouveau référendum

En Espagne, six ans après le référendum illégal pour l’indépendance de la Catalogne, les indépendantistes manifestent dans les rues de Barcelone aujourd’hui. Ils sont venus faire entendre leur voix dans un contexte politique particulier.

Après les élections générales de l’été dernier, qui n’ont pas permis de dégager une majorité, et après l’échec à la tentative d’investiture du candidat conservateur Alberto Núñez Feijóo, la balle est dans le camp du socialiste Pedro Sánchez. Or, pour que ce dernier puisse rester au pouvoir, il a besoin du soutien décisif des partis indépendantistes.

Et leur soutien, les indépendantistes compte bien le marchander et font monter les enchères. Dans les rues de Barcelone, ils ont réclamé l’amnistie, permettant ainsi à Carles Puigdemont et des centaines d’élus indépendants de ne plus être poursuivis par la justice. Une demande envisageable pour la gauche.

Mais les manifestants ont également demandé un nouveau référendum d’auto-détermination reconnu par Madrid. Mesure impensable pour le camp de Pedro Sánchez… De quoi donc faire possiblement échouer les négociations.

Si ces négociations n’arrivent pas à leur terme avant le 23 novembre, les Espagnols seront de nouveaux appelés aux urnes le 14 janvier 2024.