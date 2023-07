Les incroyables Old Panthers : à plus de 50 ans, elles se défendent fièrement à la Coupe d’Europe de hockey

Impossible de participer à une grande compétition sportive et d’y représenter la Belgique après 40 ans ? Demandez plutôt aux équipes féminines de hockey dans les catégories d’âge 55 ans et plus et 60 ans et plus, appelées les "Old Panthers" !

Elles participent en ce moment la Coupe d’Europe de hockey, à Valence, sous des fortes températures. Après avoir participé à une Coupe du monde en Afrique du Sud, c’est la première fois qu’elles prennent part à ces Championnats européens. Pour Les Grenades, elles ont déposé leur stick et ont répondu à quelques questions, depuis l’Espagne.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

"Pour l’instant, les scores sont sévères, nous avons enchainé trois défaites contre l’Angleterre, l’Espagne et l’Irlande, concède Isabelle Logé, la capitaine de l’équipe 55+. "On est là pour apprendre, on ne s’inquiète pas trop de ces défaites, d’autant plus que le bilan humain est très riche. Nous avons eu peu de temps pour former une équipe et apprendre à nous connaitre."