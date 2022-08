Les incontournables mode de la rentrée : cravate, mocassin, taille basse, ...

S'il ne fait pas encore complètement l'unanimité, le rose - dans sa version la plus flashy et la plus girly - sera la couleur de la rentrée, histoire d'apporter du pep's et de l'optimisme à une saison - et une époque - qui en manque cruellement. La tendance s'inscrit dans un phénomène plus large, le Barbiecore, qui s'inspire des incontournables vestimentaires de la poupée la plus célèbre de la planète. La maison Valentino a clairement donné le ton cette saison, avec un défilé ne mettant à l'honneur que deux teintes : un seul et même rose fuchsia et du noir, tout en contrastes. Mais la marque italienne n'est pas la seule à avoir misé sur cette teinte vitaminée, à l'instar de Versace, Michael Kors, ou encore Dolce & Gabbana, qui voient tous la vie en rose. L'objectif ? Ne pas se prendre au sérieux !