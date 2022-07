Les Inconnus : leurs 5 sketchs les plus vus

Alors qu’ils enchaînent les succès et sont au sommet de leur gloire, un différend avec leur producteur va faire chuter le trio en 1995. Un mal pour un bien puisque les 3 compères vont alors pouvoir se consacrer à leur vie privée, sans pour autant se perdre de vue. En 2013, le trio revient avec "Les trois frères, le retour", et d’ici l’année prochaine, un autre film verra encore le jour.

Pour patienter d’ici là, on vous a préparé le top 5 des vidéos des Inconnus les plus plébiscitées sur YouTube. 4 de leurs sketches et 1 de leurs tubes pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques !