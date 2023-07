Les incendies sont-ils bons pour la biodiversité ? Oui, mais à certaines conditions

Ce mardi, l’antenne grecque du WWF expliquait avoir mené un projet d'"incendies contrôlés" pour mieux maîtriser les effets des incendies qui frappent chaque année la Grèce en raison du changement climatique. En effet, si les feux de forêts peuvent avoir des effets positifs sur la biodiversité, le constat ne peut pas s’appliquer à tous les pays.

L’ONG a achevé une expérimentation de deux ans sur l’île de Chios, en Grèce, habituellement menacée par les incendies d’été. Il s’agit d’un projet d’incendies "contrôlés" dans neuf îles à végétation variée entre février 2022 et mars 2023. Le constat ? "La croissance de la végétation n’est pas affectée", a déclaré Evi Korakaki, chercheur à l’institut d’État des écosystèmes forestiers méditerranéens. Mieux encore, les feux contrôlés ont augmenté la biodiversité et enrichi le sol.

Si le constat paraît étonnant, cette stratégie est bien connue des spécialistes : "Elle a été adoptée dans les parcs nationaux nord-américains, explique Grégory Mahy, professeur en écologie et gestion de la biodiversité à Gembloux Agro-BioTech. En 1988, il y a eu de nombreux incendies dans le Parc de Yellowstone à cause d’une biomasse accumulée au fil du temps et d’une forte sécheresse. 60% du parc avait brûlé, ce qui avait été considéré comme une catastrophe écologique."

Dix ans plus tard, la végétation du parc a pu littéralement renaître de ses cendres : "Les gestionnaires se sont alors rendu compte que la forêt pouvait renaître toute seule, que les espèces disparues étaient revenues. Et cela a amené un changement de vision : le feu a été accepté comme une partie prenante du paysage. Ici, pour l’exemple grec, il me semble qu’on est dans la même logique. On comprend que le feu fait partie de l’écosystème et que, s’il est contrôlé et maîtrisé, il peut aider à maintenir et préserver l’hétérogénéité de la nature".