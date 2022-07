Les incendies progressent à toute vitesse en Gironde : un véhicule à l’origine des feux qui encerclent la dune du Pilat ?

"C’est très impressionnant", explique David Dehenauw, chef du bureau du temps à l’IRM, l’Institut Royal Météorologique de Belgique.

Et les prévisions ne sont pas réjouissantes selon l’expert : "On n’est pas encore sortis des problèmes, puisque quand je regarde les prévisions pour la région de la Gironde, ça continue avec une chaleur accablante et même des températures de 39 degrés aujourd’hui. Et la situation va encore s’aggraver en début de semaine prochaine, sans précipitation jusqu’à au mois lundi et probablement plus loin aussi. Donc, pour une bonne partie de la semaine prochaine, peu ou pas de précipitations et le vent continue".

De fortes chaleurs mais aussi des vents violents vont alimenter les feux dans les prochaines heures. Et le mercure pourrait encore monter : "J’ai vu dans les prévisions, pour la région de Bordeaux, qu’il n’y a pas vraiment une baisse de vitesse de vent prévue les prochains jours non plus et les températures vont monter même à des valeurs entre 40 et 45 degrés dans cette région-là. Donc, on pourrait s’attendre à des températures de l’ordre de grandeur de 40 degrés non seulement dans l’Aquitaine, mais aussi la région de Biarritz à la Vendée pour lundi prochain. Après, on va quand même voir des températures moins accablantes, avec des valeurs de 30 degrés, même si c’est toujours beaucoup. La situation sur le terrain, avec peu ou pas de précipitations, ce n’est pas très prometteur. Les problèmes vont donc continuer.", précise l’expert météorologique.