Les incendies en Europe causent un pic d’émissions de carbone, le 2e gaz à effet de serre le plus important

La France a enregistré cet été les émissions de carbone issues de feux de forêt les plus élevées depuis le début des relevés en 2003, a annoncé vendredi le programme européen sur le changement climatique Copernicus.

Les dernières données satellitaires du service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus (CAMS), datant de jeudi, montrent que les émissions estimées en France provenant de feux de forêt pour les mois de juin, juillet et août sont les plus élevées depuis 2003, alors que l’Europe connaît une saison dramatique pour les incendies, notamment en Espagne et au Portugal.