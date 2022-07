Les incendies dans le sud-ouest de l’Europe se poursuivent, le Royaume-Uni en alerte rouge

Le sud-ouest de la France et la péninsule ibérique restaient en proie vendredi à des incendies ravageurs et à des températures suffocantes, tandis que, plus au nord, le Royaume-Uni est passé en alerte rouge, craignant de dépasser les 40 degrés la semaine prochaine.

Cette vague de chaleur est la deuxième en à peine un mois. La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

7700 hectares partis en fumée en France

Attisés par ces chaleurs extrêmes, deux incendies ont brûlé quelque 7700 hectares depuis mardi dans le sud-ouest de la France, l’un au sud de Bordeaux où "la thèse criminelle" est désormais "privilégiée" et l’autre dans la forêt adossée à la très touristique dune du Pilat.

"Ici, il y avait des tunnels de feu, il faut imaginer une boule de feu", a raconté à l’AFP le commandant Laurent Dellac, qui s’exprimait de La Teste-de-Buch. Ces feux, qui mobilisent un millier de pompiers, ont entraîné depuis mardi l’évacuation de 11.000 personnes.

On a l’impression que c’est postapocalyptique, vraiment, ça tombe de partout, sur les voitures, c’est inquiétant

"Je n’ai jamais vu ça et on a l’impression que c’est postapocalyptique, vraiment, ça tombe de partout, sur les voitures, c’est inquiétant", a dit jeudi Karyn, une habitante de Cazaux, juste avant l’ordre d’évacuation préventive de ce village proche de la Dune du Pilat.

Déclenché jeudi après-midi par le passage d’un train qui aurait généré des étincelles, un autre incendie s’est propagé sur 1205 hectares (sans forcément les consumer) près d’Avignon, dans le Sud-Est, avant d’être fixé.