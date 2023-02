Les incendies au Chili menacent d'autres régions

Une alerte rouge a été émise dans certains secteurs de la région de Los Rios, dans le sud du Chili, près des villes de Corral et Valdivia.

Les feux de forêts, qui ont fait 26 morts et 2.180 blessés depuis jeudi, pourraient également toucher la région de la capitale Santiago, plus au nord.

Une nouvelle vague de chaleur avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius est prévue jusqu'à vendredi prochain.

"Une situation très complexe pourrait se présenter du point de vue climatique", a assuré le sous-secrétaire à l'Intérieur, Manuel Monsalve, évoquant la possibilité de nouveaux départs de feu.

Les pompiers combattaient mardi 81 incendies sur les 301 actifs dans tout le pays. Les régions de Biobio, Ñuble et La Araucania, dans le centre-sud, sont les plus touchées et ont été placées en état de catastrophe par le gouvernement.

Depuis le début des incendies, il y a une semaine, les flammes ont ravagé plus de 290.000 hectares et détruit 1.150 habitations, selon le dernier bilan du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred).

Quinze personnes ont été arrêtées pour leur possible responsabilité dans le déclenchement des incendies contre lesquels luttent plus de 5.600 pompiers avec l'aide de la communauté internationale.