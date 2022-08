Les Inattendues, à Tournai. Tout est maison.

" BULLES "

Sam. 27/08 – 21h – Cathédrale de Tournai

Le philosophe Peter Sloterdijk, auteur de la trilogie Sphères, partagera la scène de la Cathédrale avec le Quatuor Tana qui vient d’enregistrer le String Quartet nr.9 que Philip Glass a écrit pour lui.

" UNE CHAMBRE A SOI "

Ve. 26/08 – 21h - Cathédrale de Tournai

Une chambre à soi de Virginia Woolf inspire des générations de femmes en lutte. La création réunira autrices (Caroline Lamarche, Isabelle Wéry, Joëlle Sambi, …) et un chœur de femmes (Hanna Albender, Itzel Devos, Lisa Buscemi …).

" LE CANTIQUE DES CANTIQUES, hommage à Mahmoud Darwich "

Dim. 28/08 – 20h30 - Cathédrale de Tournai

A l’occasion du mariage d’Alain Bashung et de Chloé Mons en 2001, Rodolphe Burger met en musique la poésie divine et sensuelle du Cantique des Cantiques. Elias Sanbar découvre l’enregistrement et propose à Rodolphe Burger un travail musical autour du texte S’envolent les Colombes de Mahmoud Darwich qui se rapproche fortement du Cantique des Cantiques.

Les deux textes seront mis en miroir et en musique.

Rodolphe Burger à la guitare et au chant, les voix et les langues en hébreux, arabe et français de Ruth Rosenthal et Rayess Bek et la musique de Julien Perraudeau, de Mehdi Haddab et d’Yves Dormoy résonneront dans la Cathédrale.

" NOS CABANES "

Sam. 27/08 – 10h & 16h30 – Jardin du Séminaire épiscopal

Dim. 28/08 – 14h - Jardin du Séminaire épiscopal

Nos cabanes est une proposition théâtrale qui donne voix à l’essai poétique éponyme écrit par Marielle Macé. L’approche politique et poétique est une invite à habiter autrement notre monde. Le temps de la représentation permet aussi aux spectateur.trice.s de cohabiter dans un même espace.

" NOS SOEURS LES OISEAUX "

Ve. 26/08 – 18h – Cour de l’Evêché

Marielle Macé interviendra également dans un dialogue éco-féministe aux côtés de la chanteuse Barbara Carlotti. A l’écoute des oiselles.

Laurent de Sutter, commissaire de l’événement, au micro de Pascal Goffaux