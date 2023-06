Les impôts expliqués aux enfants

Chaque année, les Belges remplissent leur déclaration d’impôts pour le 30 juin (déclaration papier) ou pour le 15 juillet (déclaration électronique). C’est quoi, les impôts ? Et à quoi ça sert ?

En Belgique, remplir sa déclaration d’impôt est obligatoire pour toutes les personnes qui gagnent de l’argent.

Ces personnes donnent une partie de l’argent qu’elles reçoivent à l’Etat pour que notre pays puisse fonctionner. C’est ce qu’on appelle l’impôt.

Tout le monde ne paie pas le même montant. Plus on gagne de l’argent, plus on est imposé. C’est ce qu’on appelle l’impôt progressif.

Avec l’argent récolté, l’Etat aide les citoyens dans leur vie de tous les jours en maintenant, par exemple, les routes en bon état ou en payant les professeurs ou les hôpitaux.