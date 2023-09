Les impératrices romaines : ce que leur coiffure traduisait de leur pouvoir et de l'Empire

Épouse de Claude, le 4e empereur, Agrippine la Jeune (15 – 59) est la mère de son successeur, Néron, et la sœur de Caligula, le 3e empereur. On la dit ambitieuse, impitoyable et violente.

Sa coiffure est ainsi décrite : plusieurs rangées de petites boucles qui partent du front vers le haut de la tête, à l’arrière les cheveux sont plats et réunis sous forme de tresses ou de torsades. "Sa coiffure a été initiée, au départ, par sa mère, Agrippine l’Ancienne qui était à la fois la mère d’Agrippine la Jeune et de l’empereur Caligula. C’est une coiffure qui se complexifie beaucoup plus, on voit que ce sont des personnes relativement oisives, qui ont toute leur journée pour penser à leur apparence et on va commencer à voir une recherche de plus en plus fine, pour se faire remarquer, pour vraiment marquer de leur empreinte un style, et de cette manière-là, lancer des modes…". Car toutes les femmes d’une certaine condition se plairont à imiter l’impératrice.