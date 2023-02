"Les Immortelles", nouvel album de Tim Dup : "artiste, c’est être l’éponge du monde dans lequel on est"

Tim Dup est l’invité du 8/9 pour son quatrième album intitulé Les Immortelles. Un album sous forme de renaissance artistique, avant une nouvelle tournée prévue pour l’automne.

13 nouveaux titres à découvrir dans cet album, qui abordent aussi bien les sujets intimes et les thèmes contemporains. Les Immortelles sont une manière pour Tim Dup de se mettre à nu artistiquement. "Il y a quelque chose de l’ordre de la confidence", dit-il. Une confidence qui cherche à transmettre des émotions plus intérieures, et pour laquelle il a voulu chercher à s’écouter à tout prix :

"L’idée de cet album, c’est d’aller au bout de mes convictions artistiques, de le travailler seul à la réalisation", explique Tim Dup. "Et d’un point de vue personnel, avoir envie de retrouver du silence, une certaine forme de lenteur."

L’album nécessite d’ailleurs de s’arrêter, mettre de côté ce qu’on est en train de faire pour prendre le temps de l’écouter. "Je crois que c’est un disque qui a besoin d’une pause et de réécoute aussi. Moi j’aime ça, les albums qu’on ne prend pas forcément à la première écoute, mais qui nécessitent peut-être d’y revenir et de prendre le temps de s’y attacher."

Après avoir sorti quatre disques en cinq ans, Tim Dup envisage pour la suite une pause avec la musique, notamment en travaillant sur un roman. Avant ça, vous pourrez encore le retrouver sur scène avec une tournée prévue pour l’automne.