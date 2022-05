Les immeubles en bois, une alternative écologique adoptée aux quatre coins du monde.

Au bord du lac Mjøsa en Norvège se dresse l'immeuble en bois le plus haut du monde. Avec ses 85,4 mètres, la tour "Mjøstårnet incarne le futur de la conception d'immeubles. Le bois d'ingénierie, ou bois massif, en constitue sa structure principale. Comme cet immeuble livré en 2019, de plus en plus de gratte-ciel en bois frôlent les nuages à travers le monde.

En Suède, en Autriche, en Suisse, en Angleterre mais aussi aux Etats-Unis et en Australie, les bâtiments en bois poussent de plus en plus. Plusieurs raisons expliquent cette tendance. Ce matériau représenterait une alternative écologique puissante pour l'industrie du bâtiment.

Plus respectueux de l'environnement, le bois permet de remplacer le béton et l'acier, les matériaux les plus utilisés mais gros émetteurs de dioxyde de carbone.

La fabrication de ciment et de béton serait responsable d'environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon le dernier rapport du Giec, le bois comme matériau de construction peut être jusqu'à trente fois moins intensif en CO2 que le béton et des centaines voire des milliers de fois moins que l'acier.

Par ailleurs, construire des bâtiments en bois permet de réduire les coûts de construction et même la durée du chantier. The Stadthaus à Londres, un immeuble de neuf étages composé de bureaux et de logements a été construit en 49 semaines, soit cinq mois de moins qu'un bâtiment équivalent construit en béton et acier. Il a au passage permis d'économiser plus de 300 tonnes de CO2 par rapport à un bâtiment conventionnel.