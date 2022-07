Les immeubles à appartements vont pousser comme des champignons, autour du MontLégia

Les abords de la clinique du MontLégia sont décidément l’objet d’un intense développement immobilier. Les projets résidentiels se multiplient depuis plusieurs mois. Après les ambitions du groupe Minguet, après les plans du bureau Spits, après la volonté de lotir les anciens terrains de foot de Montegnée, voici que le promoteur T-Palm a déposé une demande de permis pour construire nonante logements. La parcelle appartient au groupe CHC, qui est sur le point de la céder, pour bâtir trois immeubles de quatre étages, et un commerce. Les plans ont été discutés avec les autorités communales, qui ont souhaité une mixité d’habitants, ce qui se traduit par des appartements d’une, deux ou surtout trois chambres.

Des charges d’urbanismes ont également été imposées, sous la forme d’une participation au réaménagement, dans le voisinage immédiat, d’un carrefour très fréquenté à proximité duquel doivent se croiser des lignes de bus, des voitures, et une piste cyclo-pédestre. Le site est situé dans la zone d’un ancien charbonnage, et d’ailleurs le MontLégia a dû procéder à de lourds investissements de stabilité, pour éviter les affaissements à la verticale d’anciennes galeries. Le groupe T-Palm s’attend à un "sol difficile" et donc à devoir financer des études approfondies de stabilité. Mais c’est loin d’être exceptionnel dans l’agglomération liégeoise. D’ailleurs, un terrain voisin devrait également être prochainement urbanisé.