Les imitations végétales, la fausse viande de poulet: on a testé

1. On commence par les émincés de poulet de chez Garden Gourmet: du faux-poulet, 100 % d’origine végétale. Vont-ils s’en apercevoir ? Julien : " A première vue, ça ressemble à du poulet, mais dès qu’on le coupe et dès qu’on l’a en bouche, ça ressemble à du pain. " François : " Ce n’est pas mauvais mais c’est très fade et la texture, on n’a pas les fibres, on n’a pas la texture d’un poulet. "

2. On poursuit avec les Poulettekes du boucher végétarien. Le jury reste silencieux et pensif. Victor : " C’est sûr que ce n’est pas du poulet, mais c’est convaincant quand même. " François : " C'est relativement bluffant sur l'aspect visuel et sur la texture."

3. On introduit une première surprise : un burger veggie qui vient de chez Mac Do. Le burger est bien 100 % végétal, mais chez nos experts le doute s’installe. Victor : " C’est bluffant, je ne sais pas dire si c’est du poulet ou pas. " Julien : " Ce n’est pas un produit végétarien. Je pense que c’est vraiment à base de poulet. "

4. On continue avec les " just like chicken " de chez GreenWay. Charly : " Ben, je suis agréablement surpris. Ce n’est pas du poulet, mais c’est mon produit préféré sur les quatre et c’est quelque chose que je mangerais vraiment bien. "

5. On leur présente la deuxième surprise : des nuggets de chez Aldi au véritable poulet. François : " C’est ultra-transformé. Difficile de dire ce qu’il y a dedans ou pas. La texture est très molle donc ça ne fait pas du tout penser à du poulet. "

6. Et on termine avec le " SoChicken " de SoFine " Charly : " C’est un peu chimique. Je trouve ça très transformé… très compact. "