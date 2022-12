Les images sublimes des gagnants du concours photo Comedy Wildlife 2022

Les Comedy Wildlife Photography annonce la grande gagnante du concours photo avec une image prise tout juste au bon moment : Jennifer Hadley.

Plus de 5000 images concourraient cette année avec des participants venant de 85 pays et il a été très difficile de décerner le premier prix dans ce qui a été le "vote le plus serré de tous les temps" comme l’explique le concours dans un communiqué reçu par email.

L’image a été capturée dans le Serengeti, en Tanzanie. Jennifer a réussi à capturer ce moment où un jeune lionceau de 3 mois tente de descendre d’un arbre, "c’était probablement sa première fois dans un arbre", explique Jennifer face à se raté très mignon.

"Il ne m’est même pas venu à l’esprit qu’il essaierait de descendre tout seul de la manière la plus anti-chat. Je veux dire, à quelle fréquence les chats tombent-ils des arbres ? […] Personne ne s’attendait à ce que cela se produise et bien sûr nous étions inquiets pour sa sécurité, mais heureusement, comme le font les chats, il s’est redressé juste à temps et a atterri à quatre pattes et s’est enfui avec ses frères et sœurs. Une fin heureuse pour un malheureux minou qui ne savait pas trop comment descendre d’un arbre."

En tant que photographe animalier comique de l’année 2022, Jennifer remporte un safari dans le Masai Mara, au Kenya. De quoi ramener de nouvelles images incroyables comme celle-ci !

Il y a également d’autres gagnants dans 5 catégories :